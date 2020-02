FI: Caputo, 'bene confronto interno ma stop a polemiche'

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – "Ritengo che il confronto politico, anche acceso, su temi importanti quali il dialogo con gli alleati del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative, ma non solo, e il ruolo di Forza Italia nel territorio provinciale e siciliano, sia fondamentale ma le polemiche sterili credo siano deleterie. Forza Italia è radicata nel territorio e nelle istituzioni, con amministratori preparati e carichi di entusiasmo che difendono e rappresentano le idee e i progetti del partito con grande orgoglio". Così il deputato di FI all'Ars Mario Caputo.

"Ho aderito a Forza Italia con entusiasmo, coerentemente ai valori e alle idee che ho sempre portato avanti da uomo di centro destra – aggiunge – In queste settimane ho incontrato decine di amministratori e dirigenti di quasi tutti i comuni della provincia di Palermo e ho registrato un grande entusiasmo e la voglia di partecipare alla vita politica del partito.

In Assemblea regionale il confronto con i colleghi del centrodestra è leale, aperto e collaborativo pur nel dovuto rispetto delle differenze ideali e di partito nonché improntato al leale sostegno al governo Musumeci. Ci sono – conclude – tutte le condizioni politiche, istituzionali e personali, per continuare a far crescere Forza Italia mantenendo un rapporto leale ma fermo con le forze del centrodestra. Ben venga il confronto interno, anche acceso, ma nella consapevolezza di essere il partito che da decenni rappresenta il mondo culturale, professionale, economico e liberista della Sicilia".