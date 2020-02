Coronavirus: Palermo (Lega), 'nessun caso in Sicilia ma se necessario dobbiamo blindare' (2)

(Adnkronos) – Palermo condivide la scelta del sindaco di Agrigento Lillo Firetto di annullare le manifestazioni pubbliche a forte rischio contagio, compresa la Sagra del mandorlo in fiore. "Dinanzi alla sicurezza e alla salute delle persone, tutto il resto deve passare in secondo piano – afferma – così come devono passare in secondo piano le divisioni politiche".

"Le fake news – conclude – non sono solo quelle che amplificano pericolose e irrazionali psicosi, ma anche quelle che irresponsabilmente minimizzano il rischio. Chi ricopre un ruolo istituzionale ha il dovere di non farsi vettore né delle prime né delle seconde".