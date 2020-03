Coronavirus: Di Paola (M5S), 'Musumeci chiuda call center e centri riabilitazione'

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) – "Tutelare la salute di tutti i lavoratori, anche di coloro per la cui attività al momento non è ancora espressamente prevista la chiusura dal decreto del presidente del Consiglio, come i call center e i centri di riabilitazione". Così il deputato del M5S Nuccio Di Paola in un'interrogazione al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Il deputato del Movimento sollecita al governatore un'ordinanza che preveda "la chiusura momentanea di call center e centri di riabilitazione, evidenziando come al momento le condizioni minime di tutela da eventuali esposizioni al Coronavirus in queste strutture potrebbero non essere rispettate". "Ci segnalano che gli operatori di riabilitazione non possono, per ovvi motivi, tenere la distanza di sicurezza con i pazienti – aggiunge – mentre parecchi call center sono sovraffollati da operatori che si avvicendano nelle stesse postazioni nei differenti turni, esponendosi a rischio di contagio.

Proprio da un call center a Seoul, a quanto apprendiamo dalla stampa, si sarebbero originati diversi contagi, a riprova che la sicurezza in strutture del genere è altamente a rischio. Eventuali chiusure – conclude – non devono ovviamente gravare sulle spalle dei lavoratori, cui vanno garantiti gli stipendi e la sicurezza del posto di lavoro".