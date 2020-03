Coronavirus: Crimi, 'dobbiamo essere comunità unita e responsabile'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Oggi è l'anniversario dell'Unità d'Italia. È in momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo che dobbiamo essere comunità, unita e responsabile. I nostri valori ci hanno sempre indicato la strada corretta da percorrere e anche oggi ci accompagnano nella giusta direzione". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi.