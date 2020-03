Coronavirus: Fico, 'Parlamento può migliorare decreto'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Non c'è dubbio che stiamo soffrendo tutti" in questa situazione di emergenza coronavirus. "Ci sono categorie e persone che sono in maggiore difficoltà ed è proprio per questo che come Parlamento, quando arriverà il decreto, dovremmo arrivare a fare le modifiche per migliorare e aiutare la situazione di tutte queste categorie. Il Parlamento può contribuire a migliorare i decreti e le leggi che si fanno andando verso una maggiore tutela di tutte le categorie".Così il presidente della Camera, Roberto Fico in collegamento con lo Speciale Tg1 Rai. "Lo Stato deve dimostrare che la coperta è grande e dobbiamo aiutare tutti come sta facendo il Governo e le istituzioni", aggiunge.