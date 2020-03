Coronavirus: Centro Padre Nostro, 'in questo momento mafia non è interessata' (2)

(Adnkronos) – Secondo Artale inoltre sarebbe proprio la mafia "a non dare risposta. Il mafioso in questo momento non ha nessun interesse a prestare dei soldi all'imprenditore, sa che non ne avrebbe ritorno". Il direttore del Centro Padre Nostro esclude anche che ci possa essere la mafia dietro l'organizzazione via chat degli 'assalti' ad alcuni supermercati di Palermo.

"La mafia non agisce così. Sono quattro delinquentelli che si sono messi insieme approfittando di un'emergenza che è reale: ci sono persone che non hanno come comprare da mangiare. Dobbiamo stare attenti: c'è un allarme, c'è del malessere e noi dobbiamo evitare che queste azioni (gli assalti ai supermercati ndr) diventino un sistema, una soluzione".