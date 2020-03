Coronavirus: Gallera, 'lunedì in ospedale Fiera aprono tra i 12 e 24 posti'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – L'assessore della Lombardia al Welfare Giulio Gallera prevede che lunedì aprano all'ospedale della Fiera di Milano "tra i 12 e i 24 posti" di terapia intensiva. Durante una diretta a Mattino Cinque, l'assessore spiega che sono stati acquistati "ventilatori per circa 250 posti in terapia intensiva e inizieremo subito ad aprire i primi moduli", anche se "finora abbiamo trovato personale per un numero inferiore di posti". Ad ogni modo, l'ospedale in Fiera "è pronto" e "la Lombardia non si è mai arresa sui posti di terapia intensiva".