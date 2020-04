Coronavirus: ad Altavilla Milicia gara solidarietà, comandante Cc dona intero stipendio (2)

(Adnkronos) – Nel paese che fortunatamente non registra alcun caso di positività al Covid-19, però, si è attivata una vera e propria gara di solidarietà. "Non mi ha sorpreso perché la comunità che ho l’onore di amministrare è generosa e piena di valori positivi", dice il primo cittadino che alla guida dell’Amministrazione comunale è arrivato poco più di tre anni fa dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose.

"Nel tempo siamo riusciti a ricostruire un’immagine positiva – dice – e oggi Altavilla Milicia non è più bollata come paese di mafia, ma è una comunità che si muove nel segno della legalità". Quello del comandante Cannabona, così, è solo l’ultimo di una lunga catena di gesti di solidarietà. "Ci sono anche pensionati che donano 100 euro, sottraendoli alla propria famiglia e ai propri nipoti.

Ogni gesto anche se piccolo ha un valore immenso. Nell’emergenza emerge la parte migliore di tutti noi e il mio auspicio è che una volta fuori dalla crisi questo patrimonio di umanità resti", conclude il sindaco.