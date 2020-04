Coronvirus: Tajani, 'ha ragione Conte, se condizionalità meglio no Mes'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Non siamo entrati nel dettaglio, abbiamo chiesto solo garanzie sulle banche perchè possano erogare prestiti ponte alle imprese. Questo è quello che abbiamo chiesto politicamente. Gualtieri ha parlato di 200 miliardi. Valuteremo tutte le cifre per vedere cosa si può fare per ogni singola impresa, senza limiti perchè tutte soffrono". Lo ha detto Antonio Tajani vicepresidente di Fi a Porta a Porta.

"Sul mes -ha aggiunto – sono d'accordo con Conte. E' inaccettabile pensare che vi siano condizionalità e se dovessero esserci meglio non ricorrere al Mes".