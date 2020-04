Coronavirus, in Gb 621 decessi in un giorno

Londra, 5 apr. (Adnkronos) – Il bilancio dei morti per Covid-19 è salito nel Regno Unito di 621 casi, meno dei 708 di ieri. I dati sono stati forniti oggi dal Dipartimento alla Salute di Londra. In tutto i decessi nel paese sono 4.934. I casi accertati di contagio sono 47,806, 5,903 in più di ieri.

Il ministro della Salute di Londra, Matt Hancock, ha minacciato di mettere il veto sulla possibilità di fare esercizio all'aperto se continueranno nel Paese le violazioni alle norme restrittive adottate per frenare il coronavirus. E' "quasi incredibile" che ci sia ancora gente che viola le norme uscendo senza valido motivo, ha dichiarato. "Se non volete costringerci a compiere il passo di vietare gli esercizi di ogni tipo all'esterno, allora dovete seguire le regole", ha detto alla Bbc, dopo che sono apparse foto di gente che prendeva il sole al parco.

Uscire per mettersi a prendere il sole è "contrario alle regole", aveva già messo in guardia in una precedente intervista a Sky News.