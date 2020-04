Coronavirus: Fontana, 'in Lombardia picco passato, a Pasqua più controlli'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) – "Stiamo leggermente migliorando. In Lombardia seguiamo quelle che erano le previsione dei tecnici, siamo nella linea, ma non si deve mollare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Telelombardia. "Secondo quello che mi dicono gli esperti ormai il picco dovrebbe essere passato e dovremmo continuare in un lento miglioramento costante". A Pasqua e pasquetta il governatore raccomanda di stare a casa perché ci saranno più controlli. "State a casa se non volete una multa, ho avuto conferme dal ministero degli Interni, saranno giornate di massima allerta".