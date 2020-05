Coronavirus: Bei, al via Fondo che mobiliterà 200 mld in tutta Ue

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Il Cda della Bei ha dato il via libera nella tarda serata di ieri al Fondo paneuropeo che sosterrà 200 miliardi di investimenti in tutta Europa per contrastare la crisi economico-sociale della pandemia Covid-19. Lo rende noto la Banca europea di investimento precisando che il Fondo riguarderà principalmente le piccole e medie aziende in tutta l'Europa. La creazione del Fondo è stata approvata dal Consiglio Ue il 23 aprile nell'ambito delle misure per far fronte all'emergenza coronavirus.

I danni economici causati della pandemia di Covid-19, aggiunge, "diventano sempre più visibili: centinaia di migliaia di piccole e medie imprese europee lotta per la loro sopravvivenza", sottolinea il presidente della Bei, Werner Hoyer. "Il fondo di garanzia europeo è una riposta opportuna e mirata ai bisogni", aggiunge.