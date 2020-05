Fase 2: terminato incontro governo, verso apertura il 3 per tutte Regioni

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Verso la conferma della data del 3 giugno per la riapertura dei confini regionali, senza alcuna differenziazione. Ma con un occhio attento ai dati epidemiologici dei prossimi 4 giorni, per arrivare all'ok definitivo. Anche perché l'unico appiglio per fare dei distinguo tra Regioni è legato a doppio nodo alla curva epidemiologica. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la sintesi della riunione appena terminata a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza e i ministri interessati.