Fase 2: verso conferma apertura frontiere Ue da 3/6 senza obbligo quarantena

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Si va verso la conferma della riapertura dei confini italiani agli altri Paesi europei a partire dal 3 giugno, senza obbligo di quarantena, come previsto dal Dpcm varato il 17 maggio scorso. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, dal tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione delle forze di maggioranza e i ministri interessati -presente anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio- sarebbe emersa la volontà di confermare il Dpcm già in vigore, senza vararne un altro, tenendo fede alla data del 3 giugno anche per l'apertura dei transiti tra le diverse regioni, Lombardia compresa. Ora però sarà necessario un confronto con le Regioni, oltre a un occhio attento ai dati epidemiologici dei giorni a venire.