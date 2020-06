Milano, 1 giu. (Adnkronos) – Ancora in calo i morti per coronavirus in Lombardia rispetto ai giorni scorsi: sono 19 nelle ultime ventiquattro ore secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, e il totale sale a 16.131. Ieri erano stati 33.

In terapia intensiva scendono ancora i ricoveri, con tre pazienti covid in meno in meno per un totale di 167 posti occupati. I ricoverati per il virus negli altri reparti, e quindi meno gravi, sono 3.085, in calo di 46 unità.