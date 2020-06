Fase 2: Di Battista lancia 'servizio ambientale', lavoro per 200mila under 32 (3)

(Adnkronos) – "Attraverso il 'Servizio ambientale' – va avanti l'esponente M5S – verrano create vere e proprie squadre di lavoro che, su tutto il territorio nazionale (con priorità data ai terreni demaniali ma senza escludere interventi su proprietà private a determinate condizioni), si occuperanno della salvaguardia del territorio attraverso attività che stiamo strutturando grazie al Piano Nazionale per l’Adattamento al Cambiamento Climatico (PNACC), uno studio commissionato dal Ministero dell’Ambiente che stila le azioni necessarie per mettere in sicurezza il nostro territorio".

"Rimboscamento dei crinali, arginare l'erosione del suolo, prevenire frane e inondazioni, combattere la desertificazione, ripristinare eco-sistemi degradati, connettività ecologica, riqualificazione delle sponde dei fiumi, ripopolamento faunistico ed ittico. Queste sono alcune delle attività alle quali si dovranno dedicare i giovani che parteciperanno al programma.

Inoltre, come avvenne con il Ccc, il nostro programma avrà come obiettivi quello della formazione di una coscienza ambientale e del rafforzamento dello spirito nazionale".

"I costi del 'Servizio ambientale' non sono bassi ma sono infinitamente minori di quelli relativi a grandi opere inutili (vedrete, ci sarà presto chi dirà che per uscire dalla crisi economica dovremo costruire il Ponte sullo Stretto) e soprattutto saranno ammortizzati da mancate spese", ragiona ancora Di Battista.