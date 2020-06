Migranti: Lega, 'sanatoria sciagurata, la combatteremo dentro e fuori Parlamento'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Oggi inizia la maxi sanatoria della sinistra e del Movimento 5 Stelle: significa zero lotta a sfruttamento e caporalato, sostituzione della manodopera italiana con quella straniera a basso costo, nuovi schiavi. La sanatoria regalerà permessi di soggiorno facili, con la scusa di cercare lavoro, e a beneficio dei falsi richiedenti asilo". Lo dice il deputato Nicola Molteni, responsabile del Dipartimento Sicurezza della Lega.

"Nessuna soluzione per la manodopera nei campi – accusa il leghista – nessun beneficio per disoccupati, pensionati, giovani e studenti italiani, meno contratti regolari. Nessun vantaggio al mondo agricolo. Servivano i voucher, semplificazione, contributi a fondo perduto, corridoi verdi per manodopera UE, paghe dignitose, orari e condizioni umane. Lotteremo con tutte le nostre forze, in Parlamento e fuori, contro questa sciagurata sanatoria figlia dell’ideologia di chi tifa per l’invasione”.