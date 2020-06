Conte: 'bellezza Italia non è mai andata in quarantena'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Da oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia senza sottoporsi a quarantena. Adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand 'Italia' nel mondo. In tutti questi mesi la bellezza dell'Italia non è mai andata in quarantena". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.