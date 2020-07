Dl rilancio, ok a bonus per acquisto auto euro 6

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Via libera della Commissione Bilancio alla Camera all'emendamento al dl rilancio che prevede incentivi per l'acquisto di un'auto euro 6. L'emendamento prevede un bonus di 1.500, dal primo agosto al 31 dicembre 2020, per chi acquista un veicolo nuovo euro 6 con contestuale rottamazione di un'auto vecchia di almeno dieci anni.

L'incentivo è di 2mila euro per ibrido ed elettriche. Il bonus vale se il concessionario a sua volta offre un bonus da 2mila euro.