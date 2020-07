Palermo: appello fratel Biagio alle professioni ‘non lavorate solo per vostri interessi’ (2)

(Adnkronos) – "Mi appello alle Istituzioni e alle Professioni, non possiamo permettere e acconsentire tutto questo male; non pensiamo di non essere responsabili di tutto questo mal vivere, dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità e cosi contribuire a liberare questa umanità da ogni forma di male, è urgente sbracciarsi e al più presto, ognuno deve fare la sua parte e così tutti insieme per costruire un mondo migliore, più giusto e sicuro- spiega ancora fratel Biagio Conte- Carissime Professioni, se qualcuno si trova schiacciato da queste dipendenze negative e da prodotti nocivi faccia il possibile di liberarsi per essere Buon Esempio per sé e per gli altri.

Il mondo ha bisogno della vostra corretta Professione per il Bene di questa società e per le future generazioni: Buon Lavoro! Prego e speriamo: affinché ogni Professione possa contribuire per il Bene Comune e così maturare una vera e giusta "conversione al Buon Dio cioè al Bene" per contrastare così il male con il bene".