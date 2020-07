Axa Italia Main Partner di X Factor 2020

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Il Gruppo Axa Italia è Main Partner di X Factor 2020, il talent show musicale di Sky prodotto da Fremantle, in onda dal prossimo 17 settembre su Sky Uno e Now tv. I giudici sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika.

Alla guida di #XF2020 c’è Alessandro Cattelan, anche quest’anno creative producer del talent.

Il Gruppo abbraccia il mondo di X Factor 2020 che, quest’anno più che mai, mette al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori, in linea con la brand promise “Know You Can”, che ispira a credere in se stessi come motore di ogni percorso e con l’impegno ad essere partner delle persone e a sostenere le energie positive presenti nel Paese, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo vivendo.

Al centro del progetto editoriale, non solo la presenza costante del brand nei momenti chiave del programma – dai casting al backstage fino alla finale – e della vita quotidiana dei concorrenti, per incoraggiare i partecipanti in tutte le fasi del concorso a dare il meglio e un forte ingaggio dei social, ma anche contenuti e momenti dedicati che verranno svelati man mano, con il coinvolgimento anche delle reti distributive e iniziative per i clienti Axa.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media, e Fremantle.