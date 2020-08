Migranti: Caretta, (Fdi), 'con accoglienza indiscriminata pericolo per salute'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Un poliziotto contagiato e due in isolamento dopo essere intervenuti per sedare una rissa scoppiata tra clandestini, ospitati nell'ex caserma Serena di Treviso. Il centro migranti è attualmente il maggior focolaio di Covid19 di tutta Italia, un triste record di cui è responsabile il governo Conte, che proroga lo stato di emergenza per tutti gli italiani e allo stesso tempo mette a repentaglio la sicurezza della popolazione con la sua politica di accoglienza indiscriminata".

Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.