Alitalia: De Micheli, 'da prossima settimana confronto su newco'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "Dalla prossima settimana i quattro ministri coinvolti si confronteranno sul decreto per la costituzione della NewCo". Ad affermarlo ai microfoni di Rainews24 è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al meeting di Rimini. "Una istituita la nuova società l'articolo di legge che abbiamo approvato prevede immediatamente in 30 giorni la presentazione del piano industriale dettagliato alla Commissione Europea in cui ci sono anche le risposte sulle questione occupazionali, di natura finanziaria, sulla flotta e sulle rotte.

Trenta giorni per poi finalmente provare a volare".