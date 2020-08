Referendum: Più Europa, 'bot su messanger Fb per risposte a domande su riforma'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Un software progettato per interagire in maniera automatica e rispondere alle domande degli utenti sul referendum sul taglio dei parlamentari e illustrare le motivazioni del NO: è il bot di Facebook Messenger lanciato da Più Europa, a cui è possibile accedere dalla pagina del movimento guidato da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova.

Si legge in una nota.

Nata da un’idea dei gruppi di Più Europa all’estero e progettato da Silvia Sapora e Oliviero Iurcovich di Più Europa Londra, la chat bot nasce dalla necessità di colmare attraverso la tecnologia il vuoto di informazione sul referendum del 20 e 21 settembre. Ma è anche una sperimentazione, per scoprire se sia possibile utilizzare questa tecnologia per facilitare l’istituzione di un dialogo online con i cittadini e per capire come collaborare in maniera trans-partitica all’insegna della condivisione di strumenti democratici innovativi: la chat bot è infatti scaricabile sulle pagine Facebook di ogni partito o comitato che condivida i motivi per il NO sostenuti da Più Europa.