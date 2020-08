Eni: con Falck Renewables acquista Building Energy Holdings Us per 32,5 mln dlr

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Falck Renewables e Eni New Energy Us Inc, attraverso Novis Renewables Holdings (Novis) – società partecipata rispettivamente al 51% e 49% – hanno firmato un accordo con Building Energy per l'acquisizione di Building Energy Holdings Us. Lo rende noto Eni e Falck Renewables in un comunicato.

L’attività di Behus comprende 62 Mw di progetti eolici e solari in esercizio negli Stati Uniti, un team di sviluppo e asset management e una pipeline di progetti eolici fino a 160 Mw. Una controllata al 100% di Novis acquisirà la totalità dei progetti, degli asset in sviluppo e delle altre attività di Behus, per un prezzo totale di acquisto pari a 32,5 milioni di dollari ed è soggetto ai meccanismi di aggiustamento prezzo tipici di queste transazioni.

L’acquisizione è soggetta a condizioni sospensive. Il closing è previsto entro la fine dell’anno.