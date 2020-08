"Fate il test sierologico", l'appello di Simona Ventura ai docenti

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – di Alisa Toaff

''Fare il test sierologico è un dovere e per gli insegnanti dovrebbe essere obbligatorio. Questo permetterebbe di isolare i positivi a casa cercando di non infettare tutti gli altri. Perciò esorto i docenti a farlo! Dobbiamo fare di tutto affinché non si torni in lockdown perché questo Paese non lo sopporterebbe più''.

E' l'appello che Simona Ventura lancia ai professori attraverso l'Adnkronos, dopo le polemiche sui al personale docente che si sono scatenate alla vigilia della riapertura delle scuole.

''Bisogna fare i test sierologici e qualunque cosa possa dare serenità e sicurezza ai nostri ragazzi -aggiunge la Ventura- Bisogna fare di tutto per far rientrare gli studenti a scuola, la malattia vince nel momento in cui la paura ci sovrasta e non tentiamo di ricongiungerci.

Non mi piace questo mondo di smartwork e questa solitudine dalla comunità''.

''Io ho due figli che vanno a scuola -conclude la conduttrice- Caterina di 14 anni e Giacomo di quasi 20, io gli ho fatto fare a entrambi il test sierologico e penso che lo dovrebbero far fare tutte le famiglie ai propri figli''.