Pd: festa Milano con dibattiti online e dal vivo per tutto il mese, chiude Zingaretti

Milano, 1 set. (Adnkronos) – "Ricomincia con noi" è il titolo della maratona di eventi, online e dal vivo, in programma dal 2 settembre al 2 ottobre a Milano, per la festa del Pd. Oltre settanta appuntamenti che si susseguiranno per tutto il mese di settembre, suddivisi in quattro tipologie: dibattiti, incontri nei quartieri, laboratori e presentazioni di libri.

Si parte domani e mercoledì 30 settembre chiuderà la rassegna il segretario Nicola Zingaretti.

"La fine dell’estate e l’avvio di settembre per i milanesi scandisce l’inizio della Festa dell’Unità, un appuntamento che quest’anno per senso di responsabilità abbiamo deciso di rimandare", afferma la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani. La pandemia e l’emergenza sanitaria, però, "non hanno cancellato la nostra voglia di fare politica, di ragionare sul presente e progettare il futuro di Milano e dell’Italia.

Per questa ragione, abbiamo voluto lavorare ad un palinsesto di eventi, alcuni dal vivo ma per lo più online, per ragionare di tanti temi, dalla sanità al lavoro, dalle trasformazioni urbane alla mobilità, dallo smart-working alla sicurezza".

Ad aprire il palinsesto sarà, domani, il dibattito in diretta sulla pagina del Pd Milano “Scuola, riaprire in sicurezza” con la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani; martedì 15, lavoro e smart-working al centro di un dibattito con il sindaco Giuseppe Sala e Marco Bentivogli.

La sicurezza sarà al centro dell’appuntamento di venerdì 18 con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e don Gino Rigoldi, mentre di mobilità e trasporti parleremo mercoledì 23 in compagnia della ministra Paola De Micheli. Sabato 26 parliamo di ripartenza a partire dalle donne con la presidente del PD Valeria Cuppi, mentre lunedì 28 parliamo di Nord e Sud con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il ministro Beppe Provenzano.