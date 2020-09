Mps: Finanze Camera calendarizza commissione inchiesta su caso David Rossi

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Apprendo con grande soddisfazione e devo ammettere anche molta emozione la notizia della calendarizzazione in commissione Finanze della mia proposta, sottoscritta trasversalmente da altri gruppi politici, di istituire una commissione d’Inchiesta sulla morte di David Rossi", l'ex responsabile dell’area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto nel 2013 in circostanze "ancora tutte da chiarire".

Lo annuncia il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che il 18 aprile 2019 aveva presentato una proposta per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Questo, per Rizzetto, è "il giusto modo di rendere giustizia a David e alla sua famiglia, la moglie Antonella Tognazzi e la figlia Carolina Orlandi. Ringrazio il capogruppo FDI in commissione Finanze Marco Osnato e il presidente Luigi Marattin che hanno lavorato per consentire la calendarizzazione della proposta e ringrazio Antonino Monteleone della trasmissione ‘Le Iene’, oltre che tutti i giornalisti che se ne sono occupati, per l’indagine giornalistica condotta su questo caso che mi è stata di aiuto per elaborare la mia proposta.

Ora procediamo rapidamente con il voto in Commissione”.