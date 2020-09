Coronavirus, in Francia per il secondo giorno consecutivo oltre 13mila casi

Parigi, 19 set. (Adnkronos) – Per il secondo giorno consecutivo sono oltre 13mila i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia in 24 ore. Secondo il consueto report delle autorità sanitarie francesi, sono 13.498 per la precisione i nuovi contagi, oltre duecento in più rispetto ai 13.215 comunicati ieri.

Salgono così a 442.194 i positivi confermati dall'inizio dell'emergenza. In calo invece il numero dei decessi, 26 (ieri erano stati 47), che portano a 31.274 il bilancio complessivo delle vittime.