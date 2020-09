Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Penso che il governo stia facendo bene. Se qualcuno chiederà il rimpasto, se ne prenderà la responsabilità e si trarranno le dovute conseguenze. Noto però che prima era giustificato dalla previsione del cattivo esito del Pd alle Regionali, ora invece dal buon esito dello stesso voto.

A me non sembra abbia senso parlarne". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a 'La Stampa'.