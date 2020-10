Airbus: consegnato A321neo a Middle East Airlines, numero 10.000 famiglia A320

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Middle East Airlines ha preso in consegna l’aeromobile della famiglia Airbus A320 con numero di serie 10.000". E' l'annuncio di Airbus in una nota di oggi. L'aeromobile numero 10.000 è il terzo A321neo a entrare a far parte della flotta Mea, interamente composta da aeromobili Airbus.

Il nuovo entrato porta le dimensioni della flotta a 18 aeromobili cui se ne aggiungeranno altri sei nei prossimi mesi.

La Middle East Airline aveva preso in consegna l'aeromobile numero 5.000 nel 2012, frutto di 23 anni di produzione di aeromobili della famiglia A320. I successivi 5.000 aeromobili hanno richiesto solo otto anni per segnare questo traguardo con l'Msn10.000.

L'A321neo ha una configurazione a due classi, con 28 poltrone in Business class e 132 poltrone in Economy class.

È inoltre dotato di un sistema di intrattenimento in volo di ultima generazione e di connettività ad alta velocità. "Dotato di motori di nuova generazione, innovazioni aerodinamiche e un design di cabina all’avanguardia, l'A321neo offre una riduzione del 20% del consumo di carburante e una riduzione dell’impronta acustica del 50%", afferma Airbus nella nota.