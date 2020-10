Coronavirus: Saccone (Fi-Udc), 'Conte convochi tavolo con opposizione'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Perché non convoca un tavolo con l'opposizione? Faccia uscire dai recinti i partiti, dialogo non significa inciucio, ma ascoltare l'altra parte del Paese che è rappresentata in quest'Aula. Siamo nella sessione di bilancio, apriamo un dibattito serio".

Lo ha affermato il senatore di Fi-Udc Antonio Saccone, intervenendo in Senato dopo l'informativa sull'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.