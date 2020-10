M5S: Casaleggio, 'iscritti votino anche su ministri e partecipate'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Mi piacerebbe un maggiore coinvolgimento degli iscritti anche sulle nomine: da quella dei ministri a quella dei rappresentanti del Movimento nelle società partecipate dallo Stato". Lo dice Davide Casaleggio a Bruno Vespa per il libro "Perche' l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)", in uscita il 29 ottobre da Mondadori – Railibri.