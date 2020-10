Dl ristori, Conte: "5 miliardi subito, a metà novembre il contributo"

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Il decreto ristori vale oltre 5 mld che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per citarne alcuni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo .

"I contributi a fondo perduto – ha proseguito – arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessante, in automatico nei prossimi giorni, con bonifico dell'Agenzia delle entrate" perché si tratta della modalità "più celere. Confidiamo che a metà novembre chi ha già aderito" ai contributi previsti col dl rilancio "li otterrà, gli altri subito dopo".

"In questi giorni stiamo incontrando tutte le associazioni di categoria direttamente interessate dalle misure restrittive" con le quali c'è stato "un dialogo aperto e un approccio costruttivo.

Di questo ringrazio tutti pubblicamente", ha detto ancora Conte.

Sulle misure, il premier fa una rapida sintesi: oltre ai ristori che andranno alle aziende, è previsto "credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre; l'esenzione della seconda data dell'Imu; la sospensione dei versamenti dei contributi dei lavoratori per il mese di novembre; un'indennità specifica per i lavoratori dello spettacolo e turismo pari a 1000 iero per ciascuno; 100milioni per la filiera agricola e della ristorazione; cancelliamo la rata di novembre per i versamenti dei lavoratori agricoli".

"Abbiamo promesso ristori rapidi e ci saranno. Ma per ora il nostro obiettivo è tenere sotto controllo la curva del contagio", ha aggiunto. "Le nostre scelte possono essere legittimamente criticare ed è giusto che le scelte del governo siano sottoposte a sindacato ma voglio chiarire che non sono state fatte scelte indiscriminate, non abbiamo chiuso attività che ritenevamo superflue o meno importanti: per noi non ci sono lavoratori di serie A e di serie B", ha sottolineato il premier per il quale le misure adottate hanno l'obiettivo "di ridurre le occasioni di socialità e contatto".

Il decreto legge ristori ''mobilita una massa consistente di risorse: più di 5 miliardi di euro. Per la precisione 5,4 miliardi di indebitamento e 6,2 miliardi di saldo netto da finanziare'', afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto ''abbiamo scelto modalità più semplici e veloci di ristoro e di rafforzare le misure rispetto al passato'', ha affermato ancora il minsitro. I ristori saranno erogati ''automaticamente, senza fare domanda, a oltre 300.00 aziende che lo avevano avuto in precedenza; contiamo per la metà di novembre di avere tutti i bonifici effettuati da parte dell'Agenzia delle entrate'', spiega il ministro.

''Gli importi medi sono significativi perché sono più alti rispetto a quelli in precedenza erogati'' con un ''meccanismo rapido, semplice ed efficace''.

Con il decreto legge ristori sono previste altre ''6 settimane di cig'' con validità fino al 31 gennaio 2021. ''Nella legge di bilancio saranno previste le ''ulteriori risorse per arrivare alle 18 settimane complessive che avevamo annunciato''.