Droga: maxi operazione a Pioltello della polizia locale, 14 mandati di cattura

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – Questa mattina all'alba la Polizia locale di Pioltello, in provincia di Milano, in collaborazione con diverse forze dell'ordine a livello regionale ha concluso una complessa operazione antidroga che ha smantellato una vasta rete di spaccio che operava in diverse piazze dell'area metropolitana.​ Sono stati emessi​ 14 mandati di cattura attualmente ancora in corso.

I dettagli dell'operazione saranno comunicati ai giornalisti dal Comandante Mimmo Paolini in una conferenza stampa oggi alle ore 16 al Comando di Polizia locale di Pioltello, in via Alcide De Gasperi 3.