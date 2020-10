Coronavirus: Autogrill, non siamo movida, rispettiamo norme Dpcm

Milano, 30 ott. (Adnkronos) – "Tutti i punti vendita del gruppo operano nel pieno rispetto delle regole e rimangono aperti dopo le ore 18 per svolgere il necessario servizio di pubblica utilità lungo le autostrade d’Italia". Lo comunica Autogrill in una nota dopo la notizia di una festa di compleanno che secondo la stampa si sarebbe svolta, in violazione delle norme dell’ultimo Dpcm in un’area di sosta di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari.

"Quanto allo specifico avvenimento, si segnala che l’area di servizio in questione non ha marchio Autogrill e non è gestita da alcuna azienda del gruppo", si spiega dal gruppo.

"Ci inorgoglisce essere un simbolo per gli italiani, ma raccomandiamo di riportare sempre con la giusta attenzione e sensibilità notizie riguardanti assembramenti (o inviti ad assembramenti, come nel caso dei recenti 'meme' circolati sui social media) presso aree di servizio che, secondo l’esenzione prevista dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimangono aperte non certo per permettere la movida, ma per consentire un importante ed essenziale servizio di pubblica utilità a chi viaggia per necessità o per lavoro".

Per il gruppo "l'esposizione impropria del nostro marchio rischia di vanificare gli enormi sforzi che l'azienda, con investimenti e con l'impegno costante dei propri dipendenti, sta facendo per gestire la grave emergenza in corso".