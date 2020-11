Coronavirus: incontro Mattarella-Casellati-Fico, agevolare dialogo in Parlamento

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, riferisce il comunicato ufficiale, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Al centro dell'incontro, a quanto si apprende, la valutazione di modalità per agevolare in Parlamento il dialogo tra le forze politiche per il contrasto al Covid.