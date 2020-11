Coronavirus: in Francia Governo esclude lockdown mirato per anziani

Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – "Non vogliamo confinare le persone anziane e le persone vulnerabili oggi". Ad affermarlo, ai microfoni di 'France Inter', è il ministro della Salute francese, Olivier Véran mentre in Francia il tema era tornato di attualità con il peggioramento della pandemia in Francia.

"Non sono in grado di dirvi oggi chi considerare come persone anziane che dovrebbero restare a casa. Over 60? Over 70? in terapia intensiva ci sono anche tanti giovani. Di fronte a questo rischio virale impariamo gli uni dagli altri, dalle esperienze nei diversi paesi. Oggi non c'è un paese che ha deciso un confinamento delle persone più fragili. Oggi la strategia che funziona è il lockdown generalizzato", sottolinea Véran ricordando che in Francia "le persone considerate come vulnerabili al virus ammontano a 17 milioni di persone".