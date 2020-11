Dl ristori: Presutto (M5S), 'lavoriamo su calo 33% fatturato per tutte le proroghe fiscali'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Stiamo lavorando per rendere più ampia la platea di soggetti economici a cui venire incontro con il vasto pacchetto di proroghe fiscali in cantiere all'interno del Ristori quater. In tale direzione stiamo valutando di assumere un calo di fatturato di almeno il 33% come parametro su cui basare sia la proroga della scadenza del 30 novembre per gli acconti Irpef-Ires-Irap, sia la proroga delle scadenze di dicembre legate all'Iva e ai contributi, sia la proroga dei versamenti della rata di dicembre della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Ad affermarlo in una nota è Vincenzo Presutto (M5S), relatore del Dl Ristori all'esame della Commissione bilancio del Senato.

"Uniformare il dato, quindi – spiega – senza differenziarlo, potrebbe essere un modo per ampliare la platea dei soggetti beneficiari delle proroghe e contemporaneamente per semplificare la vita agli intermediari. Allo stesso modo i nuovi termini per i versamenti potrebbero essere fissati ad aprile, con la concessione della possibilità di rateizzare anche in epoca successiva".