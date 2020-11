Coronavirus: Gelmini (Fi), 'grazie a Von der Leyen per tributo a Milano'

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – "Le belle parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, su Milano in occasione della cerimonia inaugurale dell’Università Bocconi, rappresentano un significativo tributo ad una straordinaria capitale europea che sta fronteggiando con coraggio la sfida del Covid e che da sempre è all’avanguardia in Italia e in Europa su innovazione e solidarietà".

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e consigliere comunale a Milano.

"Milano uscirà da questa crisi più bella e più forte di prima, e sarà per merito della laboriosità, della generosità e dello spirito civico dei suoi cittadini e siamo grati alla Presidente della Ue per questa attestazione di stima. Milan sarà sempre un gran Milan", conclude.