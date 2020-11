Covid Francia, 12.580 contagi e 213 morti

Parigi, 28 nov. (Adnkronos) – Nel giorno del primo allentamento delle misure di lockdown per il , imposte in Francia, i dati del Sanità pubblica confermano un miglioramento della situazione con 12.580 nuovi contagi e 213 decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 396 di ieri.

Il tasso di positività dei test è dell'11,4%, contro l'11,7% di ieri e il 12,2% del giorno prima. L'obiettivo che si è fissato il governo è di scendere sotto i 5mila casi quotidiani.