Ue: Gentiloni, 'guai a ritirare troppo presto sostegno a economia'**

Bruxelles, 3 dic. (AdnKronos) – – Le misure di sostegno all'economia varate in Europa per combattere la crisi provocata dalla pandemia di Covid "vanno mantenute nella misura necessaria e per tutto il tempo necessario. Guai a ritirare in modo prematuro le misure di sostegno alle nostre economie".

Lo ribadisce il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, collegato da Bruxelles con la terza edizione, in formato digitale, dei Dialoghi italo-francesi, organizzati dall'Università Luiss di Roma, dall'ateneo parigino Sciences Po e da The European House – Ambrosetti.