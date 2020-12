Regeni: Fico, 'indagine chiarisce cosa avviene e che Paese è l'Egitto'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Oggi che il quadro è più chiaro e che lo leggiamo nelle conclusioni dell'inchiesta dei magistrati, nessuno può tirarsi indietro e non fare la propria parte. Questa è una tappa che segna un cambiamento profondo, perché sappiamo bene cosa avviene nell'Egitto di Al Sisi".

Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in una conferenza stampa a Montecitorio – insieme a Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, collegati in streaming – esprimendo un giudizio sulle conclusioni dell'inchiesta della procura di Roma sul sequestro e la morte del ricercatore italiano in Egitto.