Musica: Ringo Starr, esce oggi 'Here Is To The Nights', brano di pace e amore (2)

(Adnkronos) – Prendendo ogni precauzione, Ringo Starr ha invitato pochi musicisti in diverse occasioni nel suo studio casalingo per registrare la musica. Insieme a Starr c'erano Nathan East (basso), Steve Lukather (chitarra), Bruce Sugar (chitarra synth), Benmont Tench (piano), Charlie Bisharat (violino), Jacob Braun (violoncello) e Jim Cox (arrangiamenti e archi synth).

Nel corso della sua carriera, Ringo Starr ha ricevuto nove Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, prima come Beatle e poi come artista solista. Tra il 1970 e il 2020, Ringo ha pubblicato 20 dischi in studio da solista. Ha recitato in oltre 15 film, ha ricevuto un Academy Award ed è stato nominato come attore per un Emmy. Ringo ha pubblicato sette libri. Nel 2018 è stato nominato cavaliere e nel 2019 ha festeggiato 30 anni di tour con 'All Starr Bands'.

Nonostante tutti i suoi numerosi successi creativi, Ringo è e sarà sempre, prima di tutto, un musicista, un batterista. La spontaneità, l’intuito e l'anima dell'ex Beatle sono la linfa vitale della sua musica. La pace e l'amore sono il ritmo e la melodia della sua vita e trasmette questo messaggio universale in tutto ciò che fa: le sue opere d'arte evocative, le sue entusiasmanti esibizioni dal vivo, le sue canzoni leggendarie, intrise della gioia e della saggezza dell'icona della musica che il mondo conosce e ama semplicemente come 'Ringo'.