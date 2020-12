Coronavirus: Conte, su misure Natale non siamo in ritardo, difendiamo Paese**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Non stiamo perdendo tempo", le misure adottate oggi dal Cdm "vanno dal 24 dicembre 6 gennaio, si tratta solo di intervento ulteriore su un piano natalizio predisposto con anticipo. Detto questo, noi abbiamo sempre detto che ci muoveremo sulle evidenze scientifiche, se il nostro Cts ci dice che si preannuncia una circolazione del virus, non solo in Italia ma in Europa, che richiede misure, noi difendiamo il paese e interveniamo subito, come abbiamo sempre fatto con coscienza".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti.