Mes: Conte, 'sforzo Ue per migliorare meccanismo costrittivo'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo cercato di dare un'anima politica e una visione strategica al sistema di Stati Ue con obiettivi comuni precisi e la voglia di riprendere la marcia verso obiettivi condivisi". E anche "sul Mes c'è stato uno sforzo intergovernativo per aprire quella linea di credito pandemica, all'interno di un meccanismo pur costrittivo".

Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.