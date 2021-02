Calcio: Gallo (Reggina), 'è stato un onore incontrare Totti, ha bella struttura di scouting' (2)

(Adnkronos) – "Del resto noi abbiamo un allenatore, che è Baroni, che punta molto sui giovani. L'ultima campagna acquisti che abbiamo fatto ha visto arrivare tutti ragazzi giovani e siccome l'attività di scouting come base ha il pensiero sui giovani si è parlato di quello.

E' un personaggio così importante a livello nazionale e internazionale che mediaticamente ha un maggiore risalto, ma io incontro anche altri del settore e non c'è tutta questa attenzione. Del resto per me sarebbe stata un'emozione anche conoscere Bruno Conti", ha sottolineato il numero uno della Reggina.

"In questa ultima campagna acquisti, ad esempio, abbiamo preso il figlio di Dodo Chierico, vecchia conoscenza romanista, che proveniva dal Genoa ma aveva fatto tutte le giovanili a Roma.

Noi siamo quindi aperti ai giovani anche perché in Serie B è più facile investire su un giovane di belle speranze che su un campione affermato. Noi lo abbiamo fatto per Menez ma non lo possiamo fare con 11 Menez, costerebbe troppo", ha aggiunto Gallo.