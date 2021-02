Covid: D'Uva, 'Giornata camici bianchi per dire grazie'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Una giornata per dire grazie a chi tutela la nostra salute. Un grazie non solo simbolico, ma concreto. Anche Montecitorio ha fatto la sua parte, con 40 milioni dei suoi risparmi al personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta al Covid".

Così su Twitter Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera in occasione della Giornata dei camici bianchi.