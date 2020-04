Saally lancia #ripartidafacebook, community solidale per imprenditori

Roma, 23 apr. (Labitalia) – Sostenere in maniera pratica e concreta la rete di piccole e medie imprese e attività locali, attraverso una community solidale e gratuita dove poter apprendere suggerimenti e consigli pratici per far ripartire gli esercizi commerciali una volta cessate le restrizioni rese necessarie dall’emergenza Covid-19, ripartendo da Facebook: è l’iniziativa della startup Saally che con 'Riparti da Facebook', metterà a disposizione di tutti gli interessati strumenti, competenze e risorse in ambito digital marketing e local business acquisite e consolidate negli anni attraverso lo studio dell’algoritmo di Facebook e l’analisi di oltre 500.000 pagine social di pmi e local business.

Saally, startup selezionata da Luiss EnLabs, il Programma di accelerazione di LVenture Group, è infatti attiva nella automazione dei social media delle pmi, grazie a una piattaforma semplice e intuitiva sviluppata dal team interno di esperti, che consente alle attività locali di crescere su Facebook e di acquisire e incrementare in maniera rapida i propri clienti, grazie alla pubblicazione automatica di contenuti efficaci sulla propria pagina.

Il primo appuntamento con 'Riparti da Facebook' è previsto per la mattina di domenica 3 maggio, con un videocorso gratuito, durante il quale gli esperti di Saally spiegheranno come ripartire creando post mirati a generare fiducia per riavvicinare velocemente i propri clienti, ma anche approfondendo le strategie di marketing ideali per promuovere a basso costo le attività commerciali, raggiungendo le persone che vivono nella propria zona di riferimento.

Dalle 10,30 fino alle 12,30 del giorno seguente, è previsto un secondo appuntamento con una diretta in live streaming durante la quale i membri del gruppo potranno interagire direttamente con gli esperti ponendo domande e richiedendo ulteriori approfondimenti specifici per i propri settori di appartenenza.

Il videocorso sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti proposti all’interno del gruppo Facebook della community. Contenuti brevi con consigli semplici da applicare, corsi in diretta streaming, consigli pratici e informazioni utili arricchiranno l’offerta formativa proposta alla community, che avrà modo di interagire con domande o riflessioni aprendo un dialogo diretto tra esperti in social media e imprenditori.

I contenuti presentati ai membri del gruppo non saranno solamente trasversali, ma specifici per ognuno dei loro macro-settori di appartenenza e adatti ad essere messi subito in pratica.

Gli imprenditori locali, membri della community, potranno chiarire ogni dubbio e confrontarsi su tematiche relative al settore specifico di appartenenza, interagendo direttamente con i relatori dei videocorsi tramite i commenti gestiti dai moderatori del gruppo che raccoglieranno le domande degli utenti durante le dirette.

“Con la graduale riapertura delle attività, le abitudini dei consumatori cambieranno. Nel prossimo futuro non sarà ancora possibile dire definitivamente addio alle misure restrittive, specialmente per quanto riguarda i viaggi fuori dall’Italia, ed è per questo che le attività locali torneranno ad essere centrali per le persone e per la ripresa economica nazionale. I consumatori sentiranno fortemente l’esigenza di affidarsi alle cure delle piccole attività commerciali dopo aver dovuto rinunciarvi per molto tempo. Ecco perché è necessario cogliere l’esigenza dei cittadini a tornare alla normalità aprendo un dialogo diretto tra imprenditori e consumatori", spiega Giuseppe Egitto, CEO di Saally e promotore di #ripartidafacebook.

"I social media hanno consentito di accorciare le distanze tra le persone e di tenersi costantemente informati in un periodo di estrema criticità per il Paese intero.

Oggi, ripartire da Facebook significa ritrovare innanzitutto il contatto con le persone per spingerle a ripopolare le attività commerciali aiutandole a comprendere le nuove modalità con cui affrontare al meglio il ritorno graduale alla normalità. Farlo al meglio richiede consapevolezza e competenze che acquisiranno in una community in cui crescere, confrontarsi e fare squadra per sfruttare al meglio le grandi opportunità che Facebook può offrire e tutti i suoi strumenti”, aggiunge.

Per accedere al corso gratuito online è sufficiente iscriversi al gruppo Facebook 'Riparti da Facebook' entro domenica 3 maggio, giorno in cui sarà pubblicato il video. Durante la mattinata del giorno successivo sarà possibile intervenire con domande o spunti di riflessione in tempo reale in occasione di una diretta streaming tenuta da Giuseppe Egitto, Natalie Damaschin, formatrice, business developer, marketing manager ed eperta in social advertising, Marco Palombini, consulente e formatore in digital marketing per privati, aziende e liberi professionisti, Federico Rosati, Interaction Designer, Creative Developer, Ceo e co-founder Uxgo, e altri professionisti.

Con #ripartidafacebook Saally scommette sulla ripartenza del nostro Paese, sostenendo concretamente quel tessuto imprenditoriale che da sempre contribuisce maggiormente al suo sviluppo economico.