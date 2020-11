Rc Auto: Segugio.it, evasione assicurazione vale 1,271 miliardi l'anno

Roma, 30 nov. (Labitalia) – A livello nazionale, l’evasione dell’obbligo di assicurazione rc vale 1,271 miliardi di euro all’anno. A dirlo Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, che ha svolto un’analisi per approfondire il tema dei veicoli non assicurati sul territorio italiano.

I veicoli non assicurati in Italia sono passati dai 3,9 milioni del 2014 ai 2,6 milioni del 2019, un calo del 50% avvenuto principalmente grazie ai sistemi di controllo elettronico che consentono di verificare l’adempimento dell’obbligo assicurativo.

Parallelamente è diminuita l’incidenza dei veicoli non assicurati sul parco circolante totale, passata dall’8,7% del 2014 al 5,9% del 2019. il fenomeno ha però una rilevanza molto diversa sul territorio.

Osservando l’incidenza dei veicoli non assicurati sul parco circolante delle diverse regioni, si osserva infatti che la Campania è la regione con la più alta incidenza di veicoli non assicurati (12,4%); percentuali molto elevate si riscontrano anche in Calabria (10,3%), Sicilia (9,7%) e Lazio (8,5%). Le regioni più virtuose sono il Trentino Alto Adige (2,3%), il Friuli Venezia Giulia (2,8%) e il Veneto (2,9%).